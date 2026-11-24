Erstmals in der Christuskirche Adventskonzert mit Manuela Meyer in Wehbach Claudia Geimer 24.11.2026, 08:00 Uhr

i Sopranistin Manuela Meyer und Kirchenmusiker Paul Hüsch gestalten zusammen ein Adventskonzert in der evangelischen Kirche in Wehbach. Claudia Geimer

Ihre Stimme und sein Klavierspiel füllen erstmals die Christuskirche: Sopranistin Manuela Meyer und Kirchenmusiker Paul Hüsch präsentieren besinnliche Advents- und Weihnachtslieder – darunter eine neue Eigenkomposition. Ein Abend zum Innehalten.

Unter dem Titel „Wir sagen euch an …“ laden die Sopranistin Manuela Meyer aus Niederfischbach und der Kirchenmusiker Paul Hüsch aus Wallmenroth für Sonntag, 29. November, 16.30 Uhr, zu einem Konzert zum Advent ein. Es findet in der evangelischen Christuskirche in Wehbach, Heinrich-Klostermann-Straße 46, statt.







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