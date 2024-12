Weihnachten in Gebhardshain Adventsfenster weckt Kindheitserinnerungen Gaby Wertebach 19.12.2024, 20:12 Uhr

i Nicht nur Kinder begeistert das Adventsfenster in Gebhardshain. Gaby Wertebach

Viele schöne Vintage-Weihnachtsdekoration hat ein Gebahrdshainer Ehepaar gesammelt. Ihr Wunsch: Viele Menschen sollen sich daran erfreuen. Weshalb sie bereits zum zweiten Mal ein Schaufenster in eine wunderschöne Landschaft verwandelt haben.

Weihnachten ist die Zeit der Nostalgie und beim Betrachten des Dorf-Adventsfensters in Gebhardshain in der Hachenburger Straße 2 kommen bei so manchem Erwachsenen Erinnerungen hoch. Schließlich vergisst man den Weihnachtszauber der Kindheit nie, auch wenn schon ein paar Jahrzehnte vergangen sind.

