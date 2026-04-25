Der „Kunstraum“ war in Altenkirchen ein Ort der Begegnung für Kulturschaffende aus der ganzen Region. Anfang Mai endet diese Ära, denn das Gebäude in der Wilhelmstraße 53 wird aus städtebaulichen Gründen abgerissen.
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Zwei Jahre lang war der „Kunstraum“ ein Ort der Begegnung für Kulturschaffende aus der ganzen Region, aber auch Schauplatz vieler unterschiedlicher Ausstellungsformate und Events. Anfang Mai endet diese Ära, denn das Gebäude in der Wilhelmstraße 53 wird aus städtebaulichen Gründen abgerissen.