Ort der Begegnung schließt
Ade Kunstraum Altenkirchen: Ende eines tollen Projektes
Zum Finale des "Kunstraums" wurden viele Wände des ehemals als Bäckerei genutzen Ladenlokals mit lebensgroßen Portraits etlicher
Zum Finale des "Kunstraums" wurden viele Wände des ehemals als Bäckerei genutzen Ladenlokals mit lebensgroßen Portraits etlicher Kunstforums-Mitwirkender bemalt. Die Idee dazu entstand an einem Stammtischabend, in die Tat umgesetzt wurde sie von einer Koordinationsgruppe, zu der unter anderem (von links) Simone Gerling, Portrait-Maler Laurentiu Tuturuga, Charly Schneider, Coya Müller, die Vereins-Vorsitzende Helga Seelbach und Luis da Palma gehören.
Julia Hilgeroth-Buchner

Der „Kunstraum“ war in Altenkirchen ein Ort der Begegnung für Kulturschaffende aus der ganzen Region. Anfang Mai endet diese Ära, denn das Gebäude in der Wilhelmstraße 53 wird aus städtebaulichen Gründen abgerissen.

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Zwei Jahre lang war der „Kunstraum“ ein Ort der Begegnung für Kulturschaffende aus der ganzen Region, aber auch Schauplatz vieler unterschiedlicher Ausstellungsformate und Events. Anfang Mai endet diese Ära, denn das Gebäude in der Wilhelmstraße 53 wird aus städtebaulichen Gründen abgerissen.

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