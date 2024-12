Persönlichkeit aus Hamm ADAC-Ehrenvorsitzender Dieter Enders ist tot 08.12.2024, 11:18 Uhr

i Dieter Enders aus Hamm ist jetzt im Alter von 86 Jahren verstorben. Er war bis zu seinem Tod Ehrenvorsitzender des ADAC Mittelrheins. Das Foto zeigt ihn beim Besuch unserer Zeitung anlässlich seines 85. Geburtstags. Markus Kratzer

Den ADAC Mittelrhein hat er groß gemacht, war Vorsitzender und Ehrenvorsitzender des Vereins. Zudem gründete er den Automobilclub Hamm und war Mitglied der Kreisverkehrswacht. Nun ist der aus Hamm stammende Dieter Enders mit 86 Jahren gestorben.

. Der aus Hamm stammende „Mister ADAC“ Dieter Enders ist im Alter von 86 Jahren gestorben. Am 6. August 1938 in Wissen geboren und in Hamm aufgewachsen, hatte Enders durch seinen Vater früh die Liebe zum Rennsport entdeckt und war seit 1963 Vorsitzender des Automobilclubs Hamm, den er im Jahr davor gegründet hatte – diese Position hielt er bis 2014 inne und blieb danach Ehrenvorsitzender des AC Hamm.

