Bei einer Gasexplosion mitten in Daaden sind am Donnerstagnachmittag acht Menschen verletzt worden, einer davon schwer. Bei einer Pressekonferenz schilderten Polizei und Feuerwehr den Ablauf des Unglücks, das sicher lange nachwirken wird.
Lesezeit 2 Minuten
Acht verletzte Personen, davon eine schwer verletzt: Das ist die vorläufige Bilanz der Gasexplosion in der Betzdorfer Straße, die am Donnerstagnachmittag den Stadtkern von Daaden erschüttert und ein Haus vollständig zum Einsturz gebracht hat. Die schwer verletzte Person, laut Polizei ein 15-jähriger Jugendlicher, wurde mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.