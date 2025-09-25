Feuerwehr war schon alarmiert Acht Menschen bei Gasexplosion in Daaden verletzt Michael Fenstermacher

Elmar Hering 25.09.2025, 20:00 Uhr

i Auch am Abend sind noch Rettungskräfte nach der Explosion eines Wohn- und Geschäftshauses in Daaden im Einsatz. Thomas Frey. Thomas Frey/dpa

Bei einer Gasexplosion mitten in Daaden sind am Donnerstagnachmittag acht Menschen verletzt worden, einer davon schwer. Bei einer Pressekonferenz schilderten Polizei und Feuerwehr den Ablauf des Unglücks, das sicher lange nachwirken wird.

Acht verletzte Personen, davon eine schwer verletzt: Das ist die vorläufige Bilanz der Gasexplosion in der Betzdorfer Straße, die am Donnerstagnachmittag den Stadtkern von Daaden erschüttert und ein Haus vollständig zum Einsturz gebracht hat. Die schwer verletzte Person, laut Polizei ein 15-jähriger Jugendlicher, wurde mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.







