Stadthalle Betzdorf im Blick Absperrband und Krankenwagen sorgen für Spekulationen Daniel-D. Pirker 11.03.2026, 19:00 Uhr

i Absperrband um Teile des Stadthallengeländes und ein abgestellter Krankenwagen: Beim Vorbeifahren mag sich der ein oder andere Sorgen gemacht haben. Thomas Leurs

Ein abgestellter Krankenwagen vor der Betzdorfer Stadthalle und Absperrbänder um Grundstücksteile luden am Mittwoch zu Spekulationen ein. Der Stadtbürgermeister kann mögliche Ängste schnell zerstreuen.

Wer am Mittwoch an der Betzdorfer Stadthalle vorbeifuhr, schreckte im ersten Moment vielleicht kurz auf. Absperrbänder waren um Teile des Geländes gespannt – auch ein Rettungswagen des DRK war in direkter Nähe abgestellt. Stadtbürgermeister Johannes Behner (CDU) kann Befürchtungen auf Anfrage unserer Zeitung entkräften: „Es ist niemand zu Schaden gekommen.







