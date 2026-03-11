Ein abgestellter Krankenwagen vor der Betzdorfer Stadthalle und Absperrbänder um Grundstücksteile luden am Mittwoch zu Spekulationen ein. Der Stadtbürgermeister kann mögliche Ängste schnell zerstreuen.
Lesezeit 1 Minute
Wer am Mittwoch an der Betzdorfer Stadthalle vorbeifuhr, schreckte im ersten Moment vielleicht kurz auf. Absperrbänder waren um Teile des Geländes gespannt – auch ein Rettungswagen des DRK war in direkter Nähe abgestellt. Stadtbürgermeister Johannes Behner (CDU) kann Befürchtungen auf Anfrage unserer Zeitung entkräften: „Es ist niemand zu Schaden gekommen.