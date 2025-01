Schutz vor Leuscheider Rüden Absperrband soll springenden Wolf von Weiden fernhalten 24.01.2025, 17:00 Uhr

i Da der Wolfsrüde GW1896m das Springen erlernt hat, sollen Weidetierhalter ihre Zäune mit einer "zuätzlichen optischen Barriere" aufrüsten. Julian Stratenschulte. dpa

Ein Wolf als „Hochspringer“: Immer wieder schafft es der Rüde GW1896, in geschützte Haltungen einzudringen und Weidetiere zu reißen. Sein geplanter Abschuss wurde dennoch gestoppt. Nun gibt es eine neue Empfehlung zum Schutz vor dem Problemwolf.

Wolfssichere Zäune? An diesem Attribut scheint sich Problemwolf GW1896m aus dem Leuscheider Rudel nicht zu stören. Der Rüde überwindet immer wieder auch Hindernisse, die den Vorgaben des in Rheinland-Pfalz gültigen Wolfsmanagementplans entsprechen. Darauf reagiert das Umweltministerium nun mit einer neuen Empfehlung in Abstimmung mit dem Koordinationszentrum Luchs und Wolf (Kluwo): Eine „zusätzliche optische Barriere“ soll weitere Übergriffe auf ...

