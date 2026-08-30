70 Jahre Verbundenheit enden Abschied von Wünning: Wissens Busteam sagt Lebewohl Thomas Hoffmann 30.08.2026, 10:00 Uhr

i Auch Wissens Stadt- und Verbandsgemeindebürgermeister fand ergreifende Worte: „Es ist ein Stück Stadtgeschichte, das heute zu Ende geht", so der Verwaltungschef bei der Verabschiedung des Unternehmens Wünning. Thomas Hoffmann

Nach 70 Jahren sagt das Familienunternehmen Wünning aus Wissen Lebewohl. Vereine, Kapelle und die Stadt feierten auf dem Hof mit Musik, Erinnerungen und bewegenden Dankesworten.

70 Jahre lang war das Busunternehmen Wünning der Partner, wenn es darum ging, kleine und große Reisen zu organisieren. 1956 gegründet, entwickelte sich der Familienbetrieb zu einem festen Bestandteil des Wissener Lebens. Das lag vor allem daran, dass viele Wissener Vereine die Kompetenz und die Freundlichkeit von Fahrern und Angestellten schätzten.







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