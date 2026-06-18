Vier Jahrzehnte treuer Dienst, unzählige Einsätze und viele Erinnerungen – nun verlässt das LF 8 die Schönsteiner Wache. Ein Abschied, der bewegt und Platz für modernes Gerät schafft.
Lesezeit 2 Minuten
Noch in dieser Woche wird das Löschgruppenfahrzeug (LF 8), das seit 40 Jahren in Schönstein stationiert war, die Feuerwache für immer verlassen. Es ist ein besonderes Ereignis.„Das schmerzt natürlich, ich habe meine Karriere mit dem Fahrzeug begonnen, es hat mich all die Jahre begleitet“, sagt Wehrführer Steffen Schmidt.