40 Jahre im Einsatz Abschied von Schönsteins treuem Feuerwehrauto LF8 Thomas Hoffmann 18.06.2026, 16:00 Uhr

i Wehmut und Vorfreude: Das Löschgruppenfahrzeug (LF8), das seit dem Jahre 1986 als in Schönstein stationiertes Auto fester Bestandteil der Sicherheitsstruktur der VG Wissen war, wird die Feuerwache Schönstein für immer verlassen und durch ein neues Mehrzweckfahrzeug ersetzt werden. Wehrführer Steffen Schmidt (rechts im Foto, sein Vorgänger Mathias Groß und Jugendwart Paul Köhler) erinnerten sich am Dienstag an die vielfältigen Einsätze mit dem Fahrzeug. Thomas Hoffmann

Vier Jahrzehnte treuer Dienst, unzählige Einsätze und viele Erinnerungen – nun verlässt das LF 8 die Schönsteiner Wache. Ein Abschied, der bewegt und Platz für modernes Gerät schafft.

Noch in dieser Woche wird das Löschgruppenfahrzeug (LF 8), das seit 40 Jahren in Schönstein stationiert war, die Feuerwache für immer verlassen. Es ist ein besonderes Ereignis.„Das schmerzt natürlich, ich habe meine Karriere mit dem Fahrzeug begonnen, es hat mich all die Jahre begleitet“, sagt Wehrführer Steffen Schmidt.







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