Er war das Herz des Altenheims: gastlich, humorvoll, stets ein offenes Ohr. Nun endet eine Ära – was Pater Klein für Betzdorf bedeutete und warum sein Abschied bewegt, erfahren Sie im Artikel.
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Pater Edmund Klein hat in der Cafeteria einen Stammplatz. Er hat auch einen Stammplatz in den Herzen der Bewohner und Mitarbeiter des Betzdorfer Altenheims St. Josef. Der 86-Jährige war der inoffizielle Seelsorger des Hauses, hatte für alles und jeden ein offenes Ohr und feierte Gottesdienste in der Kapelle oder im großen Saal, weil der Andrang groß war.