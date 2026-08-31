Ordensmann geht nach Münster Abschied von Pater Klein: Seelsorger verlässt Betzdorf Claudia Geimer 31.08.2026, 10:00 Uhr

i Beim karnevalistischen Frohsinn war Pater Klein mittendrin. Svenja Schneider. Altenzentrum Betzdorf

Er war das Herz des Altenheims: gastlich, humorvoll, stets ein offenes Ohr. Nun endet eine Ära – was Pater Klein für Betzdorf bedeutete und warum sein Abschied bewegt, erfahren Sie im Artikel.

Pater Edmund Klein hat in der Cafeteria einen Stammplatz. Er hat auch einen Stammplatz in den Herzen der Bewohner und Mitarbeiter des Betzdorfer Altenheims St. Josef. Der 86-Jährige war der inoffizielle Seelsorger des Hauses, hatte für alles und jeden ein offenes Ohr und feierte Gottesdienste in der Kapelle oder im großen Saal, weil der Andrang groß war.







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