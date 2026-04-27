Entmutigen lassen sich die 40 Mitglieder des Kunstforums Westerwald nicht, auch wenn ihr „Kunstraum“ in der Altenkirchner Innenstadt schließen muss. Nun werden Möglichkeiten gesucht, um auch weiterhin sichtbar zu bleiben.
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Nur noch wenige Tage, dann schließt der „Kunstraum“ in der unteren Altenkirchener Fußgängerzone offiziell seine Türen. Doch es wären nicht die engagierten Mitwirkenden des „Kunstforums Westerwald“, wenn sie sich von der Tatsache, dass kein Ersatz in Sicht ist, entmutigen lassen würden.