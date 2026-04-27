Kunstforum WW ohne festen Sitz Abschied vom Altenkirchener ´Kunstraum` Julia Hilgeroth-Buchner 27.04.2026, 08:00 Uhr

i Die Tage des "Kunstraums" in der unteren Fußgängerzone sind gezählt - Ende April werden die Räumlichkeiten (ehemals eine Bäckerei) offiziell geschlossen, weil der Abriss des Gebäudes ansteht. Die Mitglieder des "Kunstforums Westerwald", die das Ladenlokal in Kooperation mit der Stadt Altenkirchen zwei Jahre lang nutzen durften, haben aber schon interessante Pläne für die Zukunft. Und sie wollen die Kreisstadt natürlich auch weiterhin unterstützen. Julia Hilgeroth-Buchner

Entmutigen lassen sich die 40 Mitglieder des Kunstforums Westerwald nicht, auch wenn ihr „Kunstraum“ in der Altenkirchner Innenstadt schließen muss. Nun werden Möglichkeiten gesucht, um auch weiterhin sichtbar zu bleiben.

Nur noch wenige Tage, dann schließt der „Kunstraum“ in der unteren Altenkirchener Fußgängerzone offiziell seine Türen. Doch es wären nicht die engagierten Mitwirkenden des „Kunstforums Westerwald“, wenn sie sich von der Tatsache, dass kein Ersatz in Sicht ist, entmutigen lassen würden.







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