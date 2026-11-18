Zur weiteren Verwendung Abschied nach 35 Jahren: Elkenrother Tanne reist ab Gaby Wertebach 18.11.2026, 11:00 Uhr

i Auf Wiedersehen in den Niederlanden wo aus dem Elkenrother Baum irgendwo auf einem Weihnachtsmarkt ein schmucker Christbaum geworden ist Gaby Wertebach

Vor 35 Jahren pflanzte Heribert Schütz das Tännchen, das sich zu einem stattlichen grünen Riesen entwickelte, der nun weichen muss, weil er zu groß wurde. Doch darf er auf einem Weihnachtsmarkt in den Niederlanden noch einmal erstrahlen.

Die wunderschöne, kerzengerade Nordmanntanne von Heribert Schütz und Ulla Schütz aus Elkenroth stand 35 Jahre lang im Vorgarten der Familie. In der vergangenen Woche trat sie ihre Reise in die Niederlande an, wo sie schon bald als Weihnachtsbaum für festliche Stimmung sorgen wird.







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