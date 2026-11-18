Vor 35 Jahren pflanzte Heribert Schütz das Tännchen, das sich zu einem stattlichen grünen Riesen entwickelte, der nun weichen muss, weil er zu groß wurde. Doch darf er auf einem Weihnachtsmarkt in den Niederlanden noch einmal erstrahlen.
Lesezeit 3 Minuten
Die wunderschöne, kerzengerade Nordmanntanne von Heribert Schütz und Ulla Schütz aus Elkenroth stand 35 Jahre lang im Vorgarten der Familie. In der vergangenen Woche trat sie ihre Reise in die Niederlande an, wo sie schon bald als Weihnachtsbaum für festliche Stimmung sorgen wird.