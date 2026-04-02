Altbau weicht Einkaufsmarkt Abriss in Birken-Honigsessen kündet von neuem Kapitel Elmar Hering 02.04.2026, 10:00 Uhr

i Die Abbrucharbeiten haben begonnen. Dort, wo bislang der Altbau der Christophorus-Grundschule stand, soll ein neuer Discounter-Markt entstehen. Thomas Hoffmann

Seit Sommer 2020 haben die rund 2500 Einwohner von Birken-Honigessen keinen Einkaufsmarkt mehr in ihrem Ort. Nach vielen Hürden und Phasen des Wartens ist jetzt erkennbar, dass der Wunsch nach einer Nachfolgelösung bald in Erfüllung gehen wird.

Fast sechs Jahre sind vergangen seit der frühere Nahkauf-Markt mitten in Birken-Honigsessen geschlossen hat. Jetzt künden Bagger als sichtbares Zeichen vom Beginn eines neuen Kapitels.Nach langem Sondieren, Verhandeln und Warten haben dieser Tage die Abrissarbeiten am Altbau der Christophorus-Grundschule begonnen, denn an dessen Stelle wird ein Einkaufsmarkt der Discount-Kette Netto (gehört zur Edeka-Gruppe) errichtet.







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