Seit Sommer 2020 haben die rund 2500 Einwohner von Birken-Honigessen keinen Einkaufsmarkt mehr in ihrem Ort. Nach vielen Hürden und Phasen des Wartens ist jetzt erkennbar, dass der Wunsch nach einer Nachfolgelösung bald in Erfüllung gehen wird.
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Fast sechs Jahre sind vergangen seit der frühere Nahkauf-Markt mitten in Birken-Honigsessen geschlossen hat. Jetzt künden Bagger als sichtbares Zeichen vom Beginn eines neuen Kapitels.Nach langem Sondieren, Verhandeln und Warten haben dieser Tage die Abrissarbeiten am Altbau der Christophorus-Grundschule begonnen, denn an dessen Stelle wird ein Einkaufsmarkt der Discount-Kette Netto (gehört zur Edeka-Gruppe) errichtet.