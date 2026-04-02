Altbau weicht Einkaufsmarkt
Abriss in Birken-Honigsessen kündet von neuem Kapitel
Die Abbrucharbeiten haben begonnen. Dort, wo bislang der Altbau der Christophorus-Grundschule stand, soll ein neuer Discounter-M
Die Abbrucharbeiten haben begonnen. Dort, wo bislang der Altbau der Christophorus-Grundschule stand, soll ein neuer Discounter-Markt entstehen.
Thomas Hoffmann

Seit Sommer 2020 haben die rund 2500 Einwohner von Birken-Honigessen keinen Einkaufsmarkt mehr in ihrem Ort. Nach vielen Hürden und Phasen des Wartens ist jetzt erkennbar, dass der Wunsch nach einer Nachfolgelösung bald in Erfüllung gehen wird.

Lesezeit 1 Minute
Fast sechs Jahre sind vergangen seit der frühere Nahkauf-Markt mitten in Birken-Honigsessen geschlossen hat. Jetzt künden Bagger als sichtbares Zeichen vom Beginn eines neuen Kapitels.Nach langem Sondieren, Verhandeln und Warten haben dieser Tage die Abrissarbeiten am Altbau der Christophorus-Grundschule begonnen, denn an dessen Stelle wird ein Einkaufsmarkt der Discount-Kette Netto (gehört zur Edeka-Gruppe) errichtet.

Ressort und Schlagwörter

Kreis Altenkirchen

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Altenkirchen

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Altenkirchen gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren