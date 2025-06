Wie stark sich die komplette Jahrgangsstufe der IGS Betzdorf-Kirchen, die im Frühjahr ihr Abitur abgelegt hat, sozial engagiert, das hat sich am Mittwochmorgen. Dank den 60 Schülerinnen und Schülern und ihrem bedeutenden Sozialprojekt, für welches sie etliche Aktionen durchgeführt hatten, konnten die Kinderkrebshilfe Gieleroth im Beisein der ehemaligen Schülerinnen und Schüler Adrian Isufi, Celina Schmidt, Justus Brenner, Janik Röttgen und Malena Schmitz 2509,92 Euro in Empfang nehmen. Die Kinderkrebshilfe, die im vergangenen Jahr mit der Unnauer Partnerschaft eine Kooperation eingegangen ist, stockte den Betrag sogar noch auf 2550 Euro auf. Dass die Schüler keinen Scheck, sondern das Geld genau wie gesammelt, in einem Beutel übergaben, sorgte für Heiterkeit und tat der Freude von Rolf-Dieter Wiederstein und Manfred Franz von der Kinderkrebshilfe natürlich keinen Abbruch.

Ohne die Kinderkrebshilfe Gieleroth wäre das Leben für die Betroffenen noch viel schwerer. Immer bricht eine Welt mit dem Ausbruch der Erkrankung zusammen, nichts ist mehr so, wie es vorher war. Die Diagnose verursacht viele Ängste, existenzielle Sorgen und stellt das Familienleben auf dem Kopf. Viele Eltern brauchen ein offenes Ohr von jemandem, der das Gleiche erlebt hat wie sie. Sie brauchen jemanden, der ihnen zuhört und mit dem sie über Ängste sprechen können, über die man in der Familie nicht spricht. Da ist die große Angst um den Verlust des Kindes oder eines Elternteils, die Angst, finanzielle Probleme zu bekommen, weil man bei seinem Kind bleiben will oder auch psychisch dazu nicht in der Lage ist.

Stolz auf die Leistung ihrer Schüler

Der Stufenleiter Matthias Schneider und der stellvertretende Schulleiter Michael Wertebach zeigen sich sichtlich stolz auf ihre ehemaligen Zöglinge: „Das ist schon interessant, die sind nicht immer so organisiert, sondern von Jahrgang zu Jahrgang verschieden. Als sie in die 11 kamen, waren sie schon total motiviert und planten bereits nicht nur die Abiturfeierlichkeiten, sondern auch wie sie das Sozialprojekt gestalten wollen“, so Wertebach.

i Manfred Franz erläutert die Beweggründe zur Gründung der Unnauer Patenschaft und der Kinderkrebsshilfe, die heute zusammen gehören. Gaby Wertebach

Die Stufensprecherinnen Celina Schmidt, Malena Schmitz und Claire Schlechtriemen waren federführend beim Projekt und wurden bei der Abiturfeier für ihr soziales Engagement ausgezeichnet. Verschiedenste Aktionen wurden durchgeführt, wie Waffeln in einem Einkaufsmarkt gebacken, Unterstufen-Discos wurden mit viel Aufwand ausgerichtet, eine als Mottoparty an Halloween. Am Tag der offenen Tür waren die Schüler aktiv und im Abi-Gottesdienst wurde gesammelt, bis letztendlich der stolze Betrag zusammenkam, der jetzt der Kinderkrebshilfe zugutekommt. „Wir haben uns für die Krebshilfe entschieden, weil sie in der Region ist und wir wissen, wo das Geld hinkommt“, so Malena. „Das Geld geht auf jeden Fall eins zu eins an Bedürftige“, bestätigten Franz und Wiederstein, die sich über das große Engagement freuten: „Ohne solche wie euch könnten wir auch nichts machen.“