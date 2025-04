Tübingen hat es vorgemacht, große rheinland-pfälzische Städte wie Koblenz, Trier oder Bad Kreuznach prüfen ebenfalls eine Verpackungssteuer. Doch wie sehen das eine Stufe drunter kleinere Städte im Westerwald? Sinnvolle Maßnahme, unnötiger Aufwand oder willkommene Einnahmequelle? Unsere Zeitung hat in einigen Verwaltungen nachgefragt.

Hintergrund: Tübingen erhebt bereits seit dem Jahr 2022 eine Verpackungssteuer auf Einwegverpackungen und Einweggeschirr. Dagegen legte eine Gastronomin Beschwerde ein, die das Bundesverfassungsgericht am 22. Januar dieses Jahres zurückgewiesen hat. Konkret werden in der rund 90.000-Einwohner-Stadt Tübingen unter anderem 50 Cent auf Einwegverpackungen und Einweggeschirr erhoben und 20 Cent auf Einwegbesteck. Betroffen sind also auch die schnellen Pommes auf die Hand oder der To-go-Eisbecher im Sommer samt Löffel. Bislang hielten sich andere Städte zurück und warteten auf Rechtssicherheit. Die nun erfolgte offizielle Ablehnung der Verfassungsbeschwerde macht jetzt jedoch den Weg frei, auch andernorts eine Einwegsteuer zu erheben. Auch im Westerwald?

Für die Stadt Montabaur war eine örtliche Steuer auf Einwegverpackungen bisher noch kein Thema. Den Impuls aus Tübingen möchte sie aber aufgreifen und das Thema in der nächsten Zeit prüfen, schreibt Christina Weiß, Pressesprecherin der Verbandsgemeinde Montabaur, auf Anfrage unserer Zeitung. Die tatsächlichen Müllmengen, die im öffentlichen Raum durch solche Packungen entstehen, kann die Stadt derzeit nicht benennen. Das liege besonders daran, dass es in Montabaur nur eine Sorte Müllbehälter gibt. Eine Trennung von Einwegverpackungen und anderem Müll gibt es also nicht im öffentlichen Raum.

i Obwohl in Deutschland seit Januar 2023 eine Mehrwegangebotspflicht gilt, nehmen nur wenige Menschen diese Möglichkeit wahr. Und so gelangen immer noch viele Einwegverpackungen in die Umwelt. Viktoria Schneider

Sollte das Thema für die Stadt jedoch relevant werden, wären Daten bezüglich der tatsächlich anfallenden Mengen an Müll durch Einwegverpackungen sinnvoll, so die Pressesprecherin. Einem Punkt schreibt die Stadt aber eine besondere Bedeutung zu: „Wichtig ist uns vor allem die Einbindung der örtlichen Betriebe, die Essen und Getränke to go verkaufen. Jede mögliche neue Regelung muss von ihnen im Geschäftsalltag umgesetzt werden.“ Wann und ob sich die ortsansässigen Betriebe und Gastronomen überhaupt mit einer Verpackungssteuer beschäftigen müssen, ist vorerst also in der Schusterstadt noch nicht klar.

Verpackungssteuer in Hachenburg bereits Thema

In Hachenburg ist die Lage etwas anders, wie Stadtbürgermeister Stefan Leukel berichtet. Das Thema einer Verpackungssteuer sei bereits im Stadtrat angesprochen worden. Er teilte außerdem mit, dass die Stadt Hachenburg einer solchen Steuer grundsätzlich „aufgeschlossen und offen“ gegenüber sei. Die zunehmende Vermüllung und die dadurch steigende Belastung für die Umwelt seien ihnen bewusst. Anlass, eine Verpackungssteuer in Hachenburg einzuführen, so Leukel, wäre deshalb tatsächlich der Umweltaspekt.

Die Umsetzung sollte jedoch „verhältnismäßig“ sein, betont Leukel. Es sollte also kein zu großer verwaltungstechnischer Aufwand für die Stadt entstehen. Um auf das Thema „Verpackungssteuer“ besser vorbereitet zu sein, nehme die Stadt auch an Infoveranstaltungen teil.

Zu große Belastung für Betriebe und Verwaltung?

Nicht weit entfernt, kurz hinter der Kreisgrenze gibt es derzeit keine Pläne für eine Steuer auf Einwegverpackungen. Die Stadt Altenkirchen ist sich der Problematik des Verpackungsmülls zwar bewusst, äußert auf Nachfrage unserer Zeitung aber: „Wir sind froh über jeden Gastronomie-Betrieb, den wir haben, und möchten von einer zusätzlichen Belastung Abstand nehmen.“ Aber würde die Stadt andere Möglichkeiten in Betracht ziehen, um Unrat zu vermeiden?

Um den Verpackungsmüll zu reduzieren schlägt das Citymanagement spezielle Müllcontainer vor, die eine ordnungsgemäße Entsorgung erleichtern und die Verschmutzung des öffentlichen Raums reduzieren sollen. Das Thema Mehrweg wird in Altenkirchen ebenfalls für besonders sinnvoll erachtet. Dieses gewinne laut Citymanagerin Anna Laux auch bereits an Zustimmung und Bedeutung – sowohl bei den Kommunen als auch den Gastronomiebetrieben selbst.

Auch für die Stadt Wissen kommt eine Verpackungssteuer derzeit und in absehbarer Zukunft vermutlich nicht infrage. Es sei intern bereits Thema gewesen, dass solch eine örtliche Abgabe keine Option ist, im Stadtrat sei das Thema jedoch noch nicht angeschnitten worden, heißt es auf Anfrage unserer Zeitung. Der verwaltungstechnische Aufwand sei der ausschlaggebende Grund für diese Entscheidung. Außerdem habe die Stadt Wissen keine Betriebe, die eine große Menge an Verpackungsmüll produzieren, sagt der Referatsleiter für Finanzen, Christoph Schmidt. Anders könne es in Betzdorf aussehen, wo größere Unternehmen ansässig sind, die To-go-Waren anbieten.

Inwiefern eine Verpackungssteuer für die Stadt Betzdorf relevant ist oder nicht, wird sich zeigen. Die Antworten auf mehrfache Anfragen blieben vonseiten des Rathauses bislang unbeantwortet.