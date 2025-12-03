Abfallgebühren im Kreis Altenkirchen steigen moderat

30 Jahre Nachsorgezeit für die ehemalige Mülldeponie bei Nauroth. Pacht und andere Zahlungen für den neuen Wertstoffhof in Kirchen-Wehbach. Diese und viele weitere Positionen fließen in den 2026er-Plan des Kreis-Abfallwirtschaftsbetriebes ein.
Lesezeit 2 Minuten
Für die Bürger im Kreis Altenkirchen werden die Müllgebühren im kommenden Jahr geringfügig ansteigen. Das zumindest empfiehlt der Werkausschuss auf Basis der jüngsten Kalkulation. Für einen Vier-Personen-Musterhaushalt ergibt sich im Vergleich zu 2025 ein Anstieg um 2,62 Prozent, umgerechnet 5,58 Euro im Jahr.