Werkausschuss empfiehlt Abfallgebühren im Kreis Altenkirchen steigen moderat Elmar Hering 03.12.2025, 16:00 Uhr

i Diese aktuelle Drohnenaufnahme zeigt sehr gut, dass die Oberflächenabdichtung der ehemaligen Hausmülldeponie bei Nauroth inzwischen so gut wie abgeschlossen ist. Thorsten Stahl / Kreisverwaltung Altenkirchen

30 Jahre Nachsorgezeit für die ehemalige Mülldeponie bei Nauroth. Pacht und andere Zahlungen für den neuen Wertstoffhof in Kirchen-Wehbach. Diese und viele weitere Positionen fließen in den 2026er-Plan des Kreis-Abfallwirtschaftsbetriebes ein.

Für die Bürger im Kreis Altenkirchen werden die Müllgebühren im kommenden Jahr geringfügig ansteigen. Das zumindest empfiehlt der Werkausschuss auf Basis der jüngsten Kalkulation. Für einen Vier-Personen-Musterhaushalt ergibt sich im Vergleich zu 2025 ein Anstieg um 2,62 Prozent, umgerechnet 5,58 Euro im Jahr.







