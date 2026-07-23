„Deckel“ auf alter Deponie Abfall-Hügel: Gefahr nun eingedämmt in Nauroth Daniel-D. Pirker 23.07.2026, 19:30 Uhr

i Was für den Laien auf dem Wertstoffhof in Nauroth wie ein idyllischer Hügel im Westerwald wirkt, ist tatsächlich eine ehemalige Mülldeponie, von der Gefahr ausginge ohne menschliches Einwirken. Daniel-D. Pirker

Bis 2002 hatten sich 2,1 Millionen Kubikmeter Abfall auf der ehemaligen Deponie in Nauroth angesammelt – eine Gefahr für Mensch und Natur. Nach einigen Jahren Arbeit ist der „Müll-Hügel“ nun final versiegelt. Trotz hoher Kosten eine gute Nachricht.

Nun ist der teure „Deckel“ drauf, aber man sieht ihn nicht. Worum geht es? Für den Unwissenden handelt es sich einfach um einen Hügel auf dem Wertstoffhof in Nauroth. Doch viele im AK-Land werden diese Erhebung noch als Hausmülldeponie in Erinnerung haben, die von 1973 bis 2002 betrieben wurde und 2,1 Millionen Kubikmeter Abfall auf einer Fläche von etwa zwölf Hektar beherbergt.







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