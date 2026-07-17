Aktion ermöglicht Urlaub Abenteuer in Elkhausen schenken Kindern Ferienglück Daniel-D. Pirker 17.07.2026, 20:00 Uhr

i Ein (naturnaher) Urlaub wie im Haus Marienberge ist für Kinder in finanziell schwachen Familien keine Selbstverständlichkeit. Die „Familienferien Sommeraktion“ setzt genau da an. Daniel-D. Pirker

Bei Weitem nicht für jedes Kind ist es normal, mit seiner Familie während der Sommerferien zu verreisen. Ein Programm schenkt diesen Betroffenen eine Auszeit. Dabei geht es um weit mehr als ein paar freie Tage, wie im Haus Marienberge deutlich wird.

Für viele Kinder ist es die schönste Zeit des Jahres. Die Sommerferien in Rheinland-Pfalz sind gerade zur Hälfte herum. In wenigen Wochen kehren sie in die Schule zurück und berichten von ihren Erlebnissen im Urlaub. Doch wie geht es den Kindern, deren Familie sich keine Reisen leisten können?







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