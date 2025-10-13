Arbeiten an Brücken beendet Ab sofort wieder freie Fahrt auf der Oberwesterwaldbahn Hans-Peter Günther 13.10.2025, 06:00 Uhr

i Seit dem 18. Juli war die Siegbrücke für 84 Tage für den Zugverkehr gesperrt. Bis zur Wiederinbetriebnahme am frühen Samstagmorgen des 11. Oktober hat die Firma Albert Weil aus Limburg eine neue Fahrbahnplatte verlegt sowie das seit 1947 bestehende Brückenprovisorium durch eine Betonkonstruktion ersetzt. Hans-Peter Günther

Die Sanierung von vier Brücken im Westerwald ist der DB planmäßig geglückt. Ab sofort rollen wieder Züge zwischen Limburg und Au, wo Anschluss an die Siegstrecke besteht. Wir blicken auf die anspruchsvollen Arbeiten zurück.

Die Deutsche Bahn (DB) hat die Sanierung an vier unterschiedlich großen Brückenbauwerken im Westerwald innerhalb der selbst gesetzten Fristen erfolgreich beendet. Ab sofort soll der planmäßige Zugverkehr der Linie RB90 zwischen Limburg und Siegen wieder aufgenommen werden.







