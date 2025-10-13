Die Sanierung von vier Brücken im Westerwald ist der DB planmäßig geglückt. Ab sofort rollen wieder Züge zwischen Limburg und Au, wo Anschluss an die Siegstrecke besteht. Wir blicken auf die anspruchsvollen Arbeiten zurück.
Lesezeit 2 Minuten
Die Deutsche Bahn (DB) hat die Sanierung an vier unterschiedlich großen Brückenbauwerken im Westerwald innerhalb der selbst gesetzten Fristen erfolgreich beendet. Ab sofort soll der planmäßige Zugverkehr der Linie RB90 zwischen Limburg und Siegen wieder aufgenommen werden.