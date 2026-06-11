Einjährige Bauzeit Ab Montag wieder freie Fahrt nach Siegen auf der B62 Thomas Leurs 11.06.2026, 14:00 Uhr

i Die letzten Meter auf der B62 in Niederschelderhütte werden während des Pressetermins noch asphaltiert. Thomas Leurs

Am 15. Juni werden die Arbeiten an der B62 in Niederschelderhütte abgeschlossen. Der Verkehr kann dann dort wieder rollen. Damit endet eine fast einjährige Bauphase mit Vollsperrung. Die nächste Baustelle an der B62 steht schon in den Startlöchern.

Es kommt nicht oft vor, dass der Landesbetrieb Mobilität (LBM) aus Diez am Ende einer Baustelle noch mal extra zu einem Pressetermin einlädt. Doch der Bauabschnitt im Mudersbacher Ortsteil Niederschelderhütte ist auch für den LBM etwas Besonderes. Und das nicht nur wegen der knapp einjährigen Vollsperrung an einer wichtigen Hauptverkehrsstrecke, sondern weil hier vieles recht reibungslos abgelaufen ist und (fast) jeden zufriedengestellt hat.







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