Einjährige Bauzeit
Ab Montag wieder freie Fahrt nach Siegen auf der B62
Die letzten Meter auf der B62 in Niederschelderhütte werden während des Pressetermins noch asphaltiert.
Die letzten Meter auf der B62 in Niederschelderhütte werden während des Pressetermins noch asphaltiert.
Thomas Leurs

Am 15. Juni werden die Arbeiten an der B62 in Niederschelderhütte abgeschlossen. Der Verkehr kann dann dort wieder rollen. Damit endet eine fast einjährige Bauphase mit Vollsperrung. Die nächste Baustelle an der B62 steht schon in den Startlöchern.

Lesezeit 3 Minuten
Es kommt nicht oft vor, dass der Landesbetrieb Mobilität (LBM) aus Diez am Ende einer Baustelle noch mal extra zu einem Pressetermin einlädt. Doch der Bauabschnitt im Mudersbacher Ortsteil Niederschelderhütte ist auch für den LBM etwas Besonderes. Und das nicht nur wegen der knapp einjährigen Vollsperrung an einer wichtigen Hauptverkehrsstrecke, sondern weil hier vieles recht reibungslos abgelaufen ist und (fast) jeden zufriedengestellt hat.

Ressort und Schlagwörter

Kreis AltenkirchenVerkehr

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Altenkirchen

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Altenkirchen gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren