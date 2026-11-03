Neue Asphaltdecke Ab Montag soll K92 bei Äpfelbach saniert werden Thomas Leurs 03.11.2026, 18:00 Uhr

i Schon lange ist die Kreisstraße 92 zwischen Äpfelbach und dem Tüschebachsweiher kaum noch zu befahren. Jetzt wird sie endlich saniert. Thomas Leurs

Jahrelang haben die Anwohner in Äpfelbach um die Sanierung der K92 gekämpft. In wenigen Tagen geht es nun los. So kündigt der LBM den Start für kommenden Montag an. Und will – wenn das Wetter passt – damit noch in diesem Jahr fertig werden.

Der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Diez kündigt in einer Pressemitteilung an, dass die Sanierung der Kreisstraße 92 zwischen Äpfelbach und der K88 unmittelbar bevorsteht. So sollen die Bauarbeiten auf einer Länge von rund 3,5 Kilometern am kommenden Montag, 9.







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