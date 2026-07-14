Ab Montag ist die Brücke über die Gleise im Mudersbacher Ortsteil Birken gesperrt. Das teilt der LBM mit. Außer diesem Bauwerk soll auch die Siegbrücke an der Erzquell-Brauerei saniert werden. Die Arbeiten haben auch Auswirkung auf die Müllabfuhr.
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Nach der Baustelle ist vor der Baustelle. Nachdem die Arbeiten an der B62 in Niederschelderhütte und Mudersbach abgeschlossen sind, werden jetzt – wie schon früher angekündigt – die Brückenbauwerke in Mudersbach-Birken saniert. Das bedeutet einige Einschränkungen für die Birkener.