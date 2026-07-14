Sanierungen in Birken
Ab Montag ist Brücke in Mudersbach dicht
Die Brücke über die Gleise in Birken wird ab kommenden Montag gesperrt. Auch Radfahrer und Fußgänger können nicht mehr passieren
Die Brücke über die Gleise in Birken wird ab kommenden Montag gesperrt. Auch Radfahrer und Fußgänger können nicht mehr passieren.
Thomas Leurs

Ab Montag ist die Brücke über die Gleise im Mudersbacher Ortsteil Birken gesperrt. Das teilt der LBM mit. Außer diesem Bauwerk soll auch die Siegbrücke an der Erzquell-Brauerei saniert werden. Die Arbeiten haben auch Auswirkung auf die Müllabfuhr.

Lesezeit 2 Minuten
Nach der Baustelle ist vor der Baustelle. Nachdem die Arbeiten an der B62 in Niederschelderhütte und Mudersbach abgeschlossen sind, werden jetzt – wie schon früher angekündigt – die Brückenbauwerke in Mudersbach-Birken saniert. Das bedeutet einige Einschränkungen für die Birkener.
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