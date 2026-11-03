SB-Bank lange geschlossen Ab Freitag soll es wieder Geld in Flammersfeld geben Markus Kratzer 03.11.2026, 15:00 Uhr

i In Flammersfeld sind die Sparkasse Westerwald-Sieg und die Westerwaldbank eine Geldautomaten-Kooperation eingegangen. Doch derzeit können Kunden in der Raiffeisenstraße nicht zum Zuge kommen. Heinz-Günter Augst

Geld in Flammersfeld am Automaten abheben – das ist für Kunden gleich zweier Kreditinstitute in einer SB-Bank möglich. Doch seit einiger Zeit ist die Tür geschlossen. Wir haben nach dem Grund gefragt – und danach, wann es weitergeht.

„Diese SB-Stelle steht vorübergehend nicht zur Verfügung!“ Mit diesem Hinweis werden Kunden der Westerwaldbank und der Sparkasse Westerwald-Sieg in Flammersfeld derzeit vertröstet. Die Tür zur SB-Bank in der Raiffeisenstraße, die von beiden Kreditinstituten in Kooperation betrieben wird, ist schon seit geraumer Zeit geschlossen, wie uns Leser mitgeteilt haben: kein Zugang zum gemeinsamen Geldautomaten, keine Möglichkeit, sich dort per ...







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