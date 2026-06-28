Zwei der angepeilten drei Wochen der B62-Bauarbeiten in Mudersbach sind rum. Unsere Zeitung hat beim Landesbetrieb Mobilität in Diez nach einen Zwischenstand nachgefragt. Der gibt sich optimistisch. Am Dienstag soll die Asphaltierung starten.
Lesezeit 1 Minute
Für gut drei Wochen ist die Ortsdurchfahrt durch Mudersbach wegen Bauarbeiten gesperrt. Am Montag beginnt die dritte Woche der Vollsperrung. Auf einer Länge von rund 1150 Metern soll die Fahrbahndecke der Bundesstraße 62 erneuert werden. Auf Nachfrage beim Landesbetrieb Mobilität (LBM) in Diez gibt sich die Behörde optimistisch.