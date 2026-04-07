Unfall in Betzdorf 86-Jährige fährt gegen Poller und bekommt Beistand Claudia Geimer 07.04.2026, 18:00 Uhr

i Auf dem Heimweg hat eine 86-Jährige Pech: Sie kommt mit ihrem Pkw in Betzdorf von der Straße ab und kracht gegen Poller. Claudia Geimer

Den Schreck, einen Unfall verursacht zu haben, bei dem zum Glück „nur“ Sachschaden entstand, musste eine Seniorin nicht allein verkraften. Eine hilfsbereite Frau steht ihr sofort zur Seite.

Zu einem Verkehrsunfall ist es am Dienstagvormittag in Betzdorf gekommen, wie die Polizei Betzdorf auf Anfrage unserer Zeitung bestätigt, bei dem es zu Sachschaden kam. Zu dem Unfallhergang ist bekannt, dass eine 86-jährige Frau aus Derschen sich auf der Heimfahrt befand, als sie – eventuell von der Sonne geblendet – in Betzdorf von der Straße abkam.







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