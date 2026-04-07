Den Schreck, einen Unfall verursacht zu haben, bei dem zum Glück „nur“ Sachschaden entstand, musste eine Seniorin nicht allein verkraften. Eine hilfsbereite Frau steht ihr sofort zur Seite.
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Zu einem Verkehrsunfall ist es am Dienstagvormittag in Betzdorf gekommen, wie die Polizei Betzdorf auf Anfrage unserer Zeitung bestätigt, bei dem es zu Sachschaden kam. Zu dem Unfallhergang ist bekannt, dass eine 86-jährige Frau aus Derschen sich auf der Heimfahrt befand, als sie – eventuell von der Sonne geblendet – in Betzdorf von der Straße abkam.