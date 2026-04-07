Unfall in Betzdorf
86-Jährige fährt gegen Poller und bekommt Beistand  
Auf dem Heimweg hat eine 86-Jährige Pech: Sie kommt mit ihrem Pkw in Betzdorf von der Straße ab und kracht gegen Poller.
Auf dem Heimweg hat eine 86-Jährige Pech: Sie kommt mit ihrem Pkw in Betzdorf von der Straße ab und kracht gegen Poller.
Claudia Geimer

Den Schreck, einen Unfall verursacht zu haben, bei dem zum Glück „nur“ Sachschaden entstand, musste eine Seniorin nicht allein verkraften. Eine hilfsbereite Frau steht ihr sofort zur Seite.    

Lesezeit 1 Minute
Zu einem Verkehrsunfall ist es am Dienstagvormittag in Betzdorf gekommen, wie die Polizei Betzdorf auf Anfrage unserer Zeitung bestätigt, bei dem es zu Sachschaden kam. Zu dem Unfallhergang ist bekannt, dass eine 86-jährige Frau aus Derschen sich auf der Heimfahrt befand, als sie – eventuell von der Sonne geblendet – in Betzdorf von der Straße abkam.

Ressort und Schlagwörter

Kreis AltenkirchenBlaulicht

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Altenkirchen

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Altenkirchen gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren