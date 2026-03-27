Kosten: fast 1 Million Euro 83 Eichener gehen wegen Straßenbeiträgen auf Barrikaden Johannes Mario Löhr 27.03.2026, 19:00 Uhr

i Walter Ohm aus Eichen kann es nicht fassen: Wegen ein paar kleiner Schlaglöcher in der Hauptstraße, sagt er, wolle man dem Bürger nun wieder tief in die Tasche greifen. Johannes Mario Löhr

In Eichen gehen Bürger auf die Barrikaden: Es geht um wiederkehrende Beiträge zur Sanierung eines Abschnitts der Hauptstraße – Kosten: fast 1 Million Euro. Walter Ohm aus dem 500-Seelen-Dorf hat mit unserer Zeitung über das Aufregerthema gesprochen.

Walter Ohm aus Eichen ist stinksauer: Am 16. Februar, sagt er unserer Zeitung, sei ein Informationsschreiben an die Grundstückseigentümer des 500-Seelen-Dorfes zu wiederkehrenden Beiträgen die Hauptstraße betreffend geschickt worden. Darin tauche eine Gesamtsumme von über 900.







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