In Eichen gehen Bürger auf die Barrikaden: Es geht um wiederkehrende Beiträge zur Sanierung eines Abschnitts der Hauptstraße – Kosten: fast 1 Million Euro. Walter Ohm aus dem 500-Seelen-Dorf hat mit unserer Zeitung über das Aufregerthema gesprochen.
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Walter Ohm aus Eichen ist stinksauer: Am 16. Februar, sagt er unserer Zeitung, sei ein Informationsschreiben an die Grundstückseigentümer des 500-Seelen-Dorfes zu wiederkehrenden Beiträgen die Hauptstraße betreffend geschickt worden. Darin tauche eine Gesamtsumme von über 900.