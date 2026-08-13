Tödlicher Unfall Mammelzen
82-Jährige wegen fahrlässiger Tötung verurteilt
Eine 19-Jährige starb Anfang 2025 bei einem tragischen Verkehrsunfall bei Mammelzen. Am Amtsgericht Altenkirchen ist nun eine 82
Eine 19-Jährige starb Anfang 2025 bei einem tragischen Verkehrsunfall bei Mammelzen. Am Amtsgericht Altenkirchen ist nun eine 82-jährige Seniorin unter anderem wegen fahrlässiger Tötung zu einer Geldstrafe verurteilt worden.
Johannes Mario Löhr

Eine 19-Jährige starb Anfang 2025 bei einem tragischen Verkehrsunfall bei Mammelzen. Am Amtsgericht Altenkirchen ist nun eine 82-jährige Seniorin unter anderem wegen fahrlässiger Tötung zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Details und Hintergründe.

Lesezeit 3 Minuten
Eine 82-jährige Frau ist am Amtsgericht Altenkirchen wegen fahrlässiger Tötung und fahrlässiger Körperverletzung in zwei Fällen zu einer Geldstrafe von 70 Tagessätzen à 50 Euro verurteilt worden. Richter Shams sah es nach einem langen Prozesstag in Saal 212 des Amtsgerichts als erwiesen an, dass ein Fahrfehler der Seniorin zu einem katastrophalen Verkehrsunfall bei Mammelzen geführt hatte, der für eine 19-Jährige tödlich endete.
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