Teleskop zeigt Naturereignis 800 Menschen bestaunen Sonnenfinsternis am Ottoturm Thomas Leurs 13.08.2026, 14:00 Uhr

i Hunderte Besucher tummeln sich um den Ottoturm in Kirchen. Viele wollten das Ereignis miterleben. Thomas Leurs

Am Ende sind mehr gekommen als erwartet. In Kirchen am Ottoturm haben am Mittwochabend rund 800 Leute die Sonnenfinsternis auf besondere Weise miterleben können. Dabei hat eine kleine Panne die Fähigkeiten eines Lehrers in Anspruch genommen.

„Ich freue mich, dass so viele gekommen sind“, sagt Andreas Glöckner, Schulleiter der Integrierten Gesamtschule Betzdorf-Kirchen, am Mittwochabend auf den Stufen hoch zum Ottoturm in Kirchen. „Wir hatten mit 30 bis 40 Personen gerechnet. Jetzt sind es wahrscheinlich 400 geworden.







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