80 Sänger vereinen sich für besonderes Konzert-Erlebnis

Vier Kirchenchöre haben sich zusammengetan, um ein mächtiges Signal zu setzen: „Gemeinsam sind wir stark.“ Die 80 Sänger führen in Katzwinkel und Brachbach die „Missa Gaudete in Domino“ auf – und beweisen damit, dass Chöre eine Zukunft haben können.
Ein Treffen unter Kollegen brachte die Idee zu einem besonderen musikalischen Projekt. „Wir haben bei einem Bierchen zusammengesessen und geplaudert“, erzählt Hans-Georg Rieth. Herausgekommen ist ein Projekt, das gleich mehrere Chöre aus der Region vereint, so dass bei zwei Auftritten rund 80 Frauen und Männer auf der Bühne stehen werden.