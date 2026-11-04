Zusammenstoß beim Abbiegen
78-Jähriger verursachte Unfall auf B256 in Flammersfeld
Der Fahrer des roten Ford hat laut Polizei den Unfall verursacht.
Der Fahrer des roten Ford hat laut Polizei den Unfall verursacht.
André Wollny/Feuerwehr Altenkirchen-Flammersfeld

Wie kam es zum Verkehrsunfall, bei dem am Montag drei Personen Verletzungen erlitten und der Feierabendverkehr auf der B256 bei Flammersfeld ausgebremst wurde? Dazu äußert sich die Polizei nun mit Verzögerung. 

Lesezeit 1 Minute
Ein Verkehrsunfall mit drei Verletzten, zwei stark beschädigten Autos und erheblichen Auswirkungen auf den Feierabendverkehr hat sich am Montagnachmittag gegen 15.50 Uhr auf der B256 in Flammersfeld ereignet. Mit zwei Tagen Verzögerung gibt die Polizei Altenkirchen nun Details zum Unfallhergang bekannt.
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