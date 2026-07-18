3500 Euro Strafe in Betzdorf 76-Jähriger wegen falscher Verdächtigung verurteilt Johannes Mario Löhr 18.07.2026, 12:00 Uhr

i Wegen falscher Verdächtigung ist ein 76-jähriger Senior aus dem Oberkreis des AK-Landes am Betzdorfer Amtsgericht nun zu einer satten Geldstrafe von 3500 Euro verurteilt worden. Thomas Leurs

Ein Rentner hatte nach einem Unfall behauptet, dass eine Frau ihm extra in den Pkw gekracht sei, um Geld für die Reparatur abzugreifen. Dabei war es laut Gericht der Mann, der rückwärts in die Frau gefahren sei. Ein Prozess zu falscher Verdächtigung.

Wegen falscher Verdächtigung ist ein 76-jähriger Senior aus dem Oberkreis des AK-Landes nun am Betzdorfer Amtsgericht zu einer satten Geldstrafe von 3500 Euro verurteilt worden. Im Fokus des Prozesses stand ein im Grunde unbedeutender, kleiner Autounfall, der sich Anfang des Jahres in einer kleinen Stadt im Oberkreis zugetragen hatte.







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