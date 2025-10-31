Gewaltverbrechen in der Siegener Innenstadt am Freitagmittag: Ein 75-Jähriger ist nach einem Schlag mit einem stumpfen Gegenstand seinen Verletzungen erlegen. Die Polizei hat einen Tatverdächtigen verhaftet.

Ein 75-jähriger Mann ist am Freitagmittag in Siegen gewaltsam zu Tode gekommen. Die Tat ereignete sich gegen 12 Uhr in einer Wohnung in der Ziegelwerkstraße in der Nähe der Siegerlandhalle, wie Staatsanwaltschaft Siegen und Polizei Hagen in einer gemeinsamen Presseerklärung berichten. „Bei einer sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung konnten Polizeibeamte einen Tatverdächtigen antreffen und vorläufig festnehmen. Der 75-Jährige verstarb noch am Einsatzort“, heißt es weiter.

Nach ersten Erkenntnissen wurde der Senior mit einem stumpfen Gegenstand geschlagen. Einsatzkräfte der Polizei stellten das Tatmittel sicher. Zur Ermittlung der Tathintergründe ist eine Mordkommission der Polizei Hagen eingesetzt. Nähere Auskünfte konnten laut den Ermittlern am Freitagnachmittag nicht erteilt werden.