Seit gut eineinhalb Wochen ist die B62 nach Siegen in Niederschelderhütte voll gesperrt. Die Verkehrsprobleme seien mittlerweile zurückgegangen, teilt die Polizei unserer Zeitung auf Anfrage mit. Einige Verkehrssünder wurden zur Kasse gebeten.

Seit gut eineinhalb Wochen ist die B62 in Mudersbach über eine Strecke von rund 700 Metern voll gesperrt. Nach anfänglichen Schwierigkeiten für (häufig ortsunkundige) Pkw- und Lkw-Fahrer haben sich die meisten mit der Baustelle mittlerweile eingerichtet.

„Die Vollsperrung der B62 und die Einrichtung der Umleitungsstrecke sind mit den üblichen Reibungsverlusten, gerade in der Anfangsphase einer solchen Maßnahme, aus polizeilicher Sicht gut angelaufen“, antwortet die Polizeiinspektion Altenkirchen auf die Anfrage unserer Zeitung. Die Polizei Betzdorf habe wie angekündigt durch eine tägliche Präsenz, insbesondere auf von den Ortskundigen genutzten Wegen, und in zahlreichen Bürgergesprächen auf die bestehenden Verbote hingewiesen und diese erläutert. Knöllchen hat es erst mal nicht gegeben. In den ersten Tagen haben die Polizeibeamten von „der Ahndung der infrage kommenden Ordnungswidrigkeiten“ abgesehen.

70 Knöllchen hat es bis Freitag gegeben

Nach ein paar Tagen ist dann die Gnadenfrist allerdings vorbei gewesen. Wurde ein Fahrzeugführer dabei erwischt, dass er sich nicht an die Verkehrsordnung hielt, hat es ein Knöllchen von 50 Euro gegeben. Da ging es um die Verkehrszeichen 250 und 267, die die Durchfahrt und die Einfahrt in eine bestimmte Straße verbieten. Wie etwa die Mittelstraße am Ortseingang Niederschelderhütte von Mudersbach kommend. „Fahrzeuge, die aus Richtung Mudersbach über der Brauerei, entgegen der dortigen Einbahnstraße fahren, werden demnach im Rahmen der Verkehrskontrolle gebührenpflichtig verwarnt und nach einem verkehrserzieherischen Gespräch auch wieder zurückgeschickt“, schreibt die PI Altenkirchen weiter. Bis zum vergangenen Freitag haben die Polizisten circa 70 dieser Verstöße geahndet.

Doch auch, wenn sich die Baustelle mittlerweile herumgesprochen hat, kommt es gelegentlich zu schwierigen Situationen. So berichtet die PI, dass nach wie vor die bestehenden Absperrungen umfahren werden und es regelmäßig noch zu Wendemanövern komme – auch durch Lkw. Die Problematik des Schwerverkehrs auf den innerörtlichen Strecken sei jedoch zurückgegangen.

Wendemöglichkeit für Lkw auf dem Schützenplatz

Vom Westerwald kommend ist es vor allem für Lkws aber nicht leicht, wieder zu wenden. Damit der Schwerverkehr nicht mehr droht, sich in der Baustelle festzufahren, hat der Landesbetrieb Mobilität (LBM), der die Baustellenarbeiten organisiert, zwischenzeitlich einen Wendeplatz auf dem Schützenplatz in Mudersbach eingerichtet.

i Die B62 in Niederschelderhütte ist auf 700 Meter komplett aufgerissen. Im Zwei-Schicht-Betrieb sollen die Arbeiten möglichst zügig durchgeführt werden, so der LBM. Thomas Leurs

Der LBM teilte jüngst den Stand der Bauarbeiten in Niederschelderhütte mit. Aktuell werden umfangreiche Kanalarbeiten durchgeführt. Um die Gesamtbauzeit möglichst kurz zu halten, nutze der LBM die derzeitige Vollsperrung, um viele Arbeiten parallel durchzuführen. Aufgrund der besonderen Situation erfolge die Maßnahme im Zwei-Schicht-Betrieb – täglich von 6 bis 22 Uhr. Alle Beteiligten der Baumaßnahme seien bemüht, die Beeinträchtigungen für die Verkehrsteilnehmer so gering wie möglich zu halten. Für Unannehmlichkeiten bittet der LBM insbesondere die unmittelbar betroffenen Anwohner um Verständnis.