Industriebrand auf der Glockenspitze: Dieses Einsatzstichwort lässt am Montagvormittag Dutzende Wehrleute anrücken. Bei der Firma Remondis war jedoch lediglich Abfall in Brand geraten.

Großalarm für die Feuerwehr in Altenkirchen am Montagvormittag: Aufgrund des Einsatzstichworts „Industriebrand“ rückten zahlreiche Einsatzfahrzeuge aus der Kreisstadt sowie der Umgebung zur Firma Remondis im Gewerbegebiet auf der Glockenspitze aus. Am Einsatzort stellte sich die Situation allerdings als weniger gravierend heraus. „Gebrannt haben rund 70 Tonnen Abfall“, berichtet Michael Schneider, Pressesprecher des Abfallunternehmens am Hauptsitz in Lünen.

i Die Feuerwehr setzte die durch Mitarbeiter begonnenen Löscharbeiten auf dem Firmengelände fort. Emily Roos

Mitarbeiter bemerkt den Brand früh

Ein Hallenmitarbeiter hatte gut reagiert: Er habe schon vor der Brandmeldeanlage Rauch entdeckt und hat sich sofort gemeldet. „Wir haben dann die Feuerwehr gerufen und bis zum Eintreffen mit unseren Mitteln gelöscht. Die Feuerwehr hat dann in der Halle und später vor der Halle weiter abgelöscht“, so Schneider. Die Abfälle wurden direkt aus der Halle in eine Außenbox gebracht. An Halle und Geräten sind laut Firma keine Schäden entstanden. Es wurde niemand verletzt. Der Betrieb des Recyclinghofs ist nicht gefährdet.