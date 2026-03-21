Urteil nach Betzdorfer Bluttat
66-Jähriger muss elf Jahre hinter Gitter
Ein 66-Jähriger aus Betzdorf muss wegen zweifach versuchten Mordes für elf Jahre hinter Gitter.
Ein 66-Jähriger aus Betzdorf muss wegen zweifach versuchten Mordes für elf Jahre hinter Gitter.
Jens Kalaene. picture alliance/dpa

Das mit Spannung erwartete Urteil gegen einen 66-Jährigen, der im September 2025 versucht hat, in Betzdorf seinen Sohn und seine damalige Ehefrau zu ermorden, ist gesprochen. Aber ist das Strafmaß angemessen? Wie reagiert die Familie des Täters?

Lesezeit 3 Minuten
Francesco T. (alle abgekürzten Namen von der Redaktion geändert) nimmt den Urteilsspruch des Schwurgerichts regungslos zur Kenntnis. Für zweifach versuchten Mord in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung muss der 66-Jährige für elf Jahre hinter Gitter.

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Kreis AltenkirchenJustiz

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