Das mit Spannung erwartete Urteil gegen einen 66-Jährigen, der im September 2025 versucht hat, in Betzdorf seinen Sohn und seine damalige Ehefrau zu ermorden, ist gesprochen. Aber ist das Strafmaß angemessen? Wie reagiert die Familie des Täters?
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Francesco T. (alle abgekürzten Namen von der Redaktion geändert) nimmt den Urteilsspruch des Schwurgerichts regungslos zur Kenntnis. Für zweifach versuchten Mord in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung muss der 66-Jährige für elf Jahre hinter Gitter.