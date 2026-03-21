Urteil nach Betzdorfer Bluttat 66-Jähriger muss elf Jahre hinter Gitter Markus Kratzer 21.03.2026, 18:00 Uhr

i Ein 66-Jähriger aus Betzdorf muss wegen zweifach versuchten Mordes für elf Jahre hinter Gitter. Jens Kalaene. picture alliance/dpa

Das mit Spannung erwartete Urteil gegen einen 66-Jährigen, der im September 2025 versucht hat, in Betzdorf seinen Sohn und seine damalige Ehefrau zu ermorden, ist gesprochen. Aber ist das Strafmaß angemessen? Wie reagiert die Familie des Täters?

Francesco T. (alle abgekürzten Namen von der Redaktion geändert) nimmt den Urteilsspruch des Schwurgerichts regungslos zur Kenntnis. Für zweifach versuchten Mord in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung muss der 66-Jährige für elf Jahre hinter Gitter.







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