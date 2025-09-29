Details zu Bluttat am Freitag 66-Jähriger griff Frau, Sohn und Enkelin in Betzdorf an 29.09.2025, 13:49 Uhr

i Nach der Bluttat war der Tatort in der Johannes-Krell-Straße in Betzdorf-Bruche abgesperrt. Gaby Wertebach

Drama im engsten Familienkreis: Nach der Bluttat am Freitag in Betzdorf gibt die Staatsanwaltschaft nun bekannt, dass der Beschuldigte mit einem Messer auf seine Frau, den gemeinsamen Sohn sowie die 14-jährige Enkelin eingestochen haben soll.

Nach dem Messerangriff auf engste Familienangehörige am Freitag in Betzdorf-Bruche bleibt der 66-jährige Tatverdächtige in Untersuchungshaft. Der Beschuldigte hatte seinen Wohnsitz im Westerwaldkreis, wie die Staatsanwaltschaft Koblenz am Montag auf Nachfrage unserer Zeitung außerdem mitteilt.







