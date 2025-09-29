Drama im engsten Familienkreis: Nach der Bluttat am Freitag in Betzdorf gibt die Staatsanwaltschaft nun bekannt, dass der Beschuldigte mit einem Messer auf seine Frau, den gemeinsamen Sohn sowie die 14-jährige Enkelin eingestochen haben soll.
Nach dem Messerangriff auf engste Familienangehörige am Freitag in Betzdorf-Bruche bleibt der 66-jährige Tatverdächtige in Untersuchungshaft. Der Beschuldigte hatte seinen Wohnsitz im Westerwaldkreis, wie die Staatsanwaltschaft Koblenz am Montag auf Nachfrage unserer Zeitung außerdem mitteilt.