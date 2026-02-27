Prozessauftakt in Koblenz 66-Jähriger gesteht Bluttat von Betzdorf Markus Kratzer 27.02.2026, 23:00 Uhr

i Abgesperrt ist die Straße in Betzdorf-Bruche, in der sich am frühen Morgen des 26. September 2025 eine Bluttat ereignet hat (Archivbild). Vor dem Landgericht Koblenz ist jetzt der Prozess gegen einen 66-jährigen Mann eröffnet worden. Gaby Wertebach

Hat ein Mann versucht, seinen Sohn und weitere Familienangehörige in Betzdorf mit dem Messer zu töten, weil er seine Enkel nicht mehr sehen durfte? Diese Frage muss das Landgericht Koblenz beantworten. Und der Prozessauftakt hatte es in sich.

Der Fall hat vor ziemlich genau fünf Monaten in Betzdorf für großes Aufsehen gesorgt. Warum wurde in den Morgenstunden des 26. September im Stadtteil Bruche auf Riccardo T. (alle abgekürzten Namen von der Redaktion geändert) eingestochen, warum wurden auch seine Mutter Isabella und seine Tochter Viola mit einem Messer angegriffen?







