Ferienbeginn und gutes Wetter 6000 Badegäste seit Saisonstart im Naturschwimmbad Hamm Sonja Roos 02.07.2026, 06:00 Uhr

i Um den Sauerstoffgehalt im Wasser im Naturschwimmbad in Hamm bei den hohen Temperaturen zu gewährleisten, musste die Feuerwehr am vergangenen Wochenende teils mit zwei Fahrzeugen unterstützen. Sonja Roos

Schönes Wetter, hohe Temperaturen und Ferienbeginn: Das vergangene Wochenende brachte dem Freibad in Hamm Besucherrekorde, stellte die Verwaltung als Betreiber des Bads jedoch auch vor einige Herausforderungen.

Seit der Eröffnung des Naturfreibades Thalhausermühle in Hamm am 13. Juni haben laut Verwaltung über 6000 Gäste das Freibad besucht, die Hälfte davon allein am vergangenen Wochenende – ein Rekord. „Bei solch hohen Temperaturen, wie wir sie in den vergangenen Tagen hatten, besteht allerdings auch ständig die Gefahr, dass die Wasserqualität rasch abnimmt“, sagt Bauamtsleiter Knut Eitelberg.







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