Schönes Wetter, hohe Temperaturen und Ferienbeginn: Das vergangene Wochenende brachte dem Freibad in Hamm Besucherrekorde, stellte die Verwaltung als Betreiber des Bads jedoch auch vor einige Herausforderungen.
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Seit der Eröffnung des Naturfreibades Thalhausermühle in Hamm am 13. Juni haben laut Verwaltung über 6000 Gäste das Freibad besucht, die Hälfte davon allein am vergangenen Wochenende – ein Rekord. „Bei solch hohen Temperaturen, wie wir sie in den vergangenen Tagen hatten, besteht allerdings auch ständig die Gefahr, dass die Wasserqualität rasch abnimmt“, sagt Bauamtsleiter Knut Eitelberg.