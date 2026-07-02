Ferienbeginn und gutes Wetter
6000 Badegäste seit Saisonstart im Naturschwimmbad Hamm
Um den Sauerstoffgehalt im Wasser im Naturschwimmbad in Hamm bei den hohen Temperaturen zu gewährleisten, musste die Feuerwehr a
Um den Sauerstoffgehalt im Wasser im Naturschwimmbad in Hamm bei den hohen Temperaturen zu gewährleisten, musste die Feuerwehr am vergangenen Wochenende teils mit zwei Fahrzeugen unterstützen.
Sonja Roos

Schönes Wetter, hohe Temperaturen und Ferienbeginn: Das vergangene Wochenende brachte dem Freibad in Hamm Besucherrekorde, stellte die Verwaltung als Betreiber des Bads jedoch auch vor einige Herausforderungen.

Lesezeit 2 Minuten
Seit der Eröffnung des Naturfreibades Thalhausermühle in Hamm am 13. Juni haben laut Verwaltung über 6000 Gäste das Freibad besucht, die Hälfte davon allein am vergangenen Wochenende – ein Rekord. „Bei solch hohen Temperaturen, wie wir sie in den vergangenen Tagen hatten, besteht allerdings auch ständig die Gefahr, dass die Wasserqualität rasch abnimmt“, sagt Bauamtsleiter Knut Eitelberg.

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