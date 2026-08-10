Jubiläumskonzert in Wissen
60 Jahre Musikgeschichte mit „The Rhythmics“ gefeiert
Von Ermüdungserscheinungen keine Spur. Die Band "Rhythmics" feierte am Samstagabend im Rahmen der Reihe "Sommer im Kulturwerk" i
Von Ermüdungserscheinungen keine Spur. Die Band "Rhythmics" feierte am Samstagabend im Rahmen der Reihe "Sommer im Kulturwerk" ihr 60-jähriges Bühnenjubiläum, wobei sie mit viel Können, Authentitzität und Leidenschaft sehr zur Begeisterung der Gäste tolle Hits aus den Anfängen in den 1960er Jahren bis hinein ins neue Jahrtausend servierte.
Thomas Hoffmann

60 Jahre auf der Bühne: „The Rhythmics“ feierten in Wissen ein mitreißendes Jubiläum. Hits, Anekdoten und Gänsehautmomente nahmen das Publikum mit auf eine musikalische Zeitreise.

Lesezeit 2 Minuten
Es war ein Jubiläum der Sonderklasse, das im Rahmen des „Sommer im Kulturwerk“ am Samstagabend mehr als 120 Gäste im Außenbereich des Wissener Kulturwerks begeisterte. „The Rhythmics“, so heißt eine Band, die seit 60 Jahren auf der Bühne steht. „Die Jungs durften damals eigentlich noch gar nicht auftreten, sie waren nämlich noch nicht volljährig“, richtete Moderatorin Elisabeth Wieschollek, die vor jedem der fünf „Jahrzehntblöcke“ die jeweilige ...
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