60 Jahre auf der Bühne: „The Rhythmics“ feierten in Wissen ein mitreißendes Jubiläum. Hits, Anekdoten und Gänsehautmomente nahmen das Publikum mit auf eine musikalische Zeitreise.
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Es war ein Jubiläum der Sonderklasse, das im Rahmen des „Sommer im Kulturwerk“ am Samstagabend mehr als 120 Gäste im Außenbereich des Wissener Kulturwerks begeisterte. „The Rhythmics“, so heißt eine Band, die seit 60 Jahren auf der Bühne steht. „Die Jungs durften damals eigentlich noch gar nicht auftreten, sie waren nämlich noch nicht volljährig“, richtete Moderatorin Elisabeth Wieschollek, die vor jedem der fünf „Jahrzehntblöcke“ die jeweilige ...