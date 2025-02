Spezialeinheiten im Einsatz 59-Jähriger droht in Hamm mit Schusswaffe 07.02.2025, 11:52 Uhr

i Am Donnerstagabend bedrohte ein 59-Jähriger in Hamm Menschen mit einer Schusswaffe. Jens Büttner. dpa

Mehrstündiges Drama im beschaulichen Hamm. In einem Haus bedroht am Donnerstagabend ein 59-Jähriger andere mit einer Schusswaffe, die Polizei rückt mit Spezialeinheiten an. Zum Glück endet der Einsatz glimpflich.

Große Aufregung am Donnerstagabend im beschaulichen Wohngebiet nördlich des Ortskerns von Hamm. Ab 17 Uhr rückte in der Scheidter Straße ein großes Polizeiaufgebot an – neben örtlichen Beamten auch Kräfte von polizeilichen Spezialeinheiten. Der Grund: In einem Streit soll ein 59-jähriger Mann andere Personen mit einer Schusswaffe bedroht haben.

