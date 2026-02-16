ÖPNV im Kreis Altenkirchen
5,50-Euro-Busticket: Diese Linie fährt die SPD
Busfahren im AK-Land könnte künftig mit einem Tagesticket für 5,50 Euro möglich werden. Kippt damit der Wabentarif des Verkehrsverbundes Rhein-Mosel?
Markus Kratzer

Lässt sich der Öffentliche Personennahverkehr im AK-Land bald für 5,50 Euro am Tag nutzen? Auch die SPD im Kreistag signalisiert Zustimmung zu dem Vorhaben. Doch die Genossen „fahren“ mit einem eigenen Antrag noch ein Stück weiter.

Es soll sich etwas bewegen im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) im Kreis Altenkirchen. In seiner Sitzung im März soll der Kreistag über einen Prüfantrag von FDP, FWG und CDU entscheiden, an dessen Ende ein kreisweiter Tagestarif für die Busnutzung zu einem Preis von 5,50 Euro stehen könnte.

