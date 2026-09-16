Jubiläumstöne in Wissen
50 Jahre Weißer Ring: Benefizkonzert begeistert alle
Das Landespolizeiorchester Rheinland-Pfalz gab ein klangvolles Konzert zu Gunsten des Weißen Rings im Kulturwerk Wissen.
Das Landespolizeiorchester Rheinland-Pfalz gab ein klangvolles Konzert zu Gunsten des Weißen Rings im Kulturwerk Wissen.
Rolf-Dieter Rötzel

Zum 50. Geburtstag des Weißen Rings verband ein Benefizkonzert im Kulturwerk in Wissen Musik, Dankbarkeit und Spendenbereitschaft. Ein bewegender Abend voller Höhepunkte, der die Kraft ehrenamtlicher Hilfe eindrucksvoll spürbar machte.

Lesezeit 2 Minuten
Der Weiße Ring besteht in diesem Jahr seit 50 Jahren. Anlässlich dieses besonderen Geburtstags gab das Landespolizeiorchester Rheinland-Pfalz unter Leitung von Florian Weber, der den kurzweiligen Abend auch sympathisch und humorvoll moderierte, im Kulturwerk in Wissen ein Benefizkonzert zugunsten der größten deutschen Hilfsorganisation für Opfer von Kriminalität und Gewalt.
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