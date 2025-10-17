Mit vielen Spenden erbaut 50 Jahre Kirchweihfest in Kirche St. Hubertus 17.10.2025, 07:00 Uhr

i Marie-Theres Schlemper (von links), Küsterin Rita Manderbach, Anka Dabelstein von Kirchbauverein Freusburg freuen sich auf die 50-Jahr-Feier am kommenden Sonntag. Thomas Leurs

Der 19. Oktober 1975 ist für die Gläubigen in Freusburg ein besonderer Tag gewesen: Ihre St. Hubertuskirche wurde eingeweiht. An diesem Sonntag, 19. Oktober, will der Katholische Kirchbauverein Freusburg dies groß feiern.

An diesem Sonntag, 19. Oktober, jährt sie sich das 50. Mal: die Kirchweihe der St. Hubertus Kirche in Freusburg. Das will der katholische Kirchbauverein gebührend feiern und lädt für den Sonntag zur Messe ein – mit anschließendem gemeinsamen Beisammensein bei Kaffee, Kuchen sowie herzhaftem Essen.







Artikel teilen

Artikel teilen