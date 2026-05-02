Großeinsatz bei Friesenhagen
5 Hektar Wald brennen – 600 Kräfte bekämpfen Flammen
Mit Netzmittel, Löschwasser mit Schaumbeimischung, bekämpft die Feuerwehr am Samstagvormittag Glutnester.
Mit Netzmittel, Löschwasser mit Schaumbeimischung, bekämpft die Feuerwehr am Samstagvormittag Glutnester.
Michael Fenstermacher

Rund 600 Einsatzkräfte bekämpfen seit Freitag einen großflächigen Waldbrand bei Friesenhagen. Das Feuer erfasste bis zu fünf Hektar Wald, zahlreiche Glutnester halten die Einsatzkräfte weiter in Atem. Eine Ausbreitung konnte verhindert werden.

Lesezeit 2 Minuten
Ein großflächiger Waldbrand im südlichen Wildenburger Land bei Friesenhagen hat seit Freitagabend einen der größten Blaulichteinsätze der Region in diesem Jahr ausgelöst. Nach aktuellen Erkenntnissen waren mit Ablösungen insgesamt rund 600 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Technischem Hilfswerk (THW) und weiteren Hilfsorganisationen landesübergreifend im Einsatz.

Ressort und Schlagwörter

Kreis AltenkirchenBlaulicht

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