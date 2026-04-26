Gegen Bäume geschleudert
46-Jähriger stirbt bei Unfall auf der B8 bei Birnbach
Um kurz nach 11 Uhr am Sonntag wurde das Wrack des BMW abtransportiert, mit dem ein 46-Jähriger tödlich verunglückt ist.
Um kurz nach 11 Uhr am Sonntag wurde das Wrack des BMW abtransportiert, mit dem ein 46-Jähriger tödlich verunglückt ist.
Emily Roos

Tödlicher Verkehrsunfall auf der B8 am Sonntagmorgen: Ein Autofahrer schleuderte gegen Bäume, nachdem er zwischen Helmenzen und Birnbach mehrere Fahrzeuge überholt hatte. Für den 46-Jährigen kam jede Hilfe zu spät. 

Lesezeit 1 Minute
Ein 46-jähriger Autofahrer ist am Sonntagmorgen auf der B8 zwischen Helmenzen und Birnbach tödlich verunglückt. Der Unfall ereignete sich gegen 8 Uhr, wie die Polizei Altenkirchen mitteilt. Demnach war der Mann, von Helmenzen kommend, in Richtung Birnbach unterwegs und überholte zunächst mehrere Fahrzeuge.

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