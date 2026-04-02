Ein Wolfsangriff erschütterte die Schafzucht von Mario und Daniela Jung. Trotz Verlusten und verängstigter Tiere wächst neue Hoffnung heran. 45 Lämmer bringen Leben zurück – doch die Folgen sind noch spürbar.
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Auf den ersten Blick wirkt die Weide in Kundert wie ein Idyll, saftig grünes Gras, ein leichter Wind und mittendrin eine Herde Dorperschafe. Muttertiere und Lämmer grasen ruhig – zumindest heute wieder. Doch für den Züchter Mario Jung und Ehefrau Daniela war das vergangene Jahr alles andere als friedlich.