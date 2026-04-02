Schafzucht in Kundert 45 Lämmer nach Wolfsangriff: Hoffnung kehrt zurück Gaby Wertebach 02.04.2026, 16:00 Uhr

i Mario ud Daniela Jung sind stolz auf ihre Dorperschafzucht. Gaby Wertebach

Ein Wolfsangriff erschütterte die Schafzucht von Mario und Daniela Jung. Trotz Verlusten und verängstigter Tiere wächst neue Hoffnung heran. 45 Lämmer bringen Leben zurück – doch die Folgen sind noch spürbar.

Auf den ersten Blick wirkt die Weide in Kundert wie ein Idyll, saftig grünes Gras, ein leichter Wind und mittendrin eine Herde Dorperschafe. Muttertiere und Lämmer grasen ruhig – zumindest heute wieder. Doch für den Züchter Mario Jung und Ehefrau Daniela war das vergangene Jahr alles andere als friedlich.







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