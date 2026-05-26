Seit 45 Jahren besteht die Partnerschaft zwischen Hamm und dem französischen Roissy-en-France. Beim traditionellen Pfingsttreffen wurde das Jubiläum mit emotionalen Momenten, einem Open-Air-Konzert und klaren Botschaften für Europa gefeiert.
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Die seit 45 Jahren zwischen der Raiffeisengemeinde und dem Pariser Vorort Roissy-en-France, Standort des Charles de Gaulle Airports, bestehende Partnerschaft wird weiter mit Begeisterung und Engagement gelebt. Das wurde beim jährlich wechselnden und dieses Mal in Hamm stattgefundenen traditionellen Pfingsttreffen erneut deutlich.