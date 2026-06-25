Wie haben sich die Zeiten in einer Behörde wie dem Hammer Rathaus in den vergangenen 40 Jahren geändert? Dieser Frage sind wir gemeinsam mit VG-Bürgermeister Dietmar Henrich nachgegangen, der jüngst sein vollendetes 40. Dienstjahr feierte.
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Viel hat sich in den vergangenen 40 Jahren geändert – auch im Hammer Rathaus. Davon kann VG-Bürgermeister Dietmar Henrich einiges erzählen: Er wurde jüngst für vier Jahrzehnte Dienst dort ausgezeichnet und macht mit unserer Zeitung eine kleine Zeitreise.