Hamms VG-Bürgermeister erzählt 40 Jahre Rathaus: Dietmar Henrich blickt auf Anfänge Sonja Roos 25.06.2026, 10:00 Uhr

i Verbandsgemeindebürgermeister Dietmar Henrich (Mitte) wurde im Rahmen der VG-Ratssitzung für seinen 40-jährigen Dienst im Hammer Rathaus ausgezeichnet. Es gratulierten (von links): Helmut Rötzel (stellvertretend für die Ortsbürgermeister), die Beigeordneten Monika Jaschek und Udo Seidler sowie Lisa-Marie Petzhold für den Personalrat. Sonja Roos

Wie haben sich die Zeiten in einer Behörde wie dem Hammer Rathaus in den vergangenen 40 Jahren geändert? Dieser Frage sind wir gemeinsam mit VG-Bürgermeister Dietmar Henrich nachgegangen, der jüngst sein vollendetes 40. Dienstjahr feierte.

Viel hat sich in den vergangenen 40 Jahren geändert – auch im Hammer Rathaus. Davon kann VG-Bürgermeister Dietmar Henrich einiges erzählen: Er wurde jüngst für vier Jahrzehnte Dienst dort ausgezeichnet und macht mit unserer Zeitung eine kleine Zeitreise.







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