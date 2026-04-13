Spenden für Hausumbau 30.000 Euro für Familie in Rettersen gesammelt Thomas Leurs 13.04.2026, 18:00 Uhr

i Tapfere und aufgeweckte Jungs, die Hilfe brauchen: die Zwillinge der Familie Arslan. Mit der Spendensammlung des Siegener Vereins Handycap kann nun geholfen werden. Petra Wagner. Verein Handicap

Der Fall einer Familie in Rettersen bewegte unsere Leser. Sie muss ihr Haus für die Kinder behindertengerecht umbauen, doch es fehlen die finanziellen Mittel. Der Verein Handycap sammelte deswegen Spenden. Es kamen mehr als 30.000 Euro zusammen.

Der Spendenaufruf des Vereins Handycap Siegen für die Familie Arslan ist ein voller Erfolg (unsere Zeitung berichtete). Innerhalb von fünf Wochen ist eine Summe von mehr als 30.000 Euro zusammengekommen, wie der Verein auf seiner Homepage berichtet. Damit seien genügend Mittel gesammelt worden, um drei ganz konkrete und dringend benötigte Projekte für die Familie Arslan umzusetzen.







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