Strafprozess in Altenkirchen 2,6 Promille auf dem Fahrrad – 4 Monate auf Bewährung Werner Klak 13.03.2026, 12:21 Uhr

i Nach reichlich Bier noch aufs Fahrrad zu steigen kann auch strafrechtliche Konsequenzen haben. Lukas Barth. picture alliance / dpa

Der Promillegrenzwert für Radfahrer liegt mit 1,6 Promille umstritten hoch. Ein Mann aus Altenkirchen soll ihn allerdings noch deutlich getoppt haben – und das gleich zweimal. Das hatte nun strafrechtliche Konsequenzen.

Erst ab einem Wert von 1,6 Promille gelten Radfahrer nach derzeitigem Recht als fahruntüchtig. Diesen umstrittenen Grenzwert – Experten setzen sich für eine Verschärfung ein – soll ein Mann aber noch deutlich überschritten haben, der mit dem Fahrrad in Altenkirchen unterwegs war.







Artikel teilen

Artikel teilen