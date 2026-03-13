Strafprozess in Altenkirchen
2,6 Promille auf dem Fahrrad – 4 Monate auf Bewährung
Nach reichlich Bier noch aufs Fahrrad zu steigen kann auch strafrechtliche Konsequenzen haben.
Lukas Barth. picture alliance / dpa

Der Promillegrenzwert für Radfahrer liegt mit 1,6 Promille umstritten hoch. Ein Mann aus Altenkirchen soll ihn allerdings noch deutlich getoppt haben – und das gleich zweimal. Das hatte nun strafrechtliche Konsequenzen. 

Lesezeit 1 Minute
Erst ab einem Wert von 1,6 Promille gelten Radfahrer nach derzeitigem Recht als fahruntüchtig. Diesen umstrittenen Grenzwert – Experten setzen sich für eine Verschärfung ein – soll ein Mann aber noch deutlich überschritten haben, der mit dem Fahrrad in Altenkirchen unterwegs war.

